Diego Rivarola volverá a la actividad después de 13 años y jugará en la Copa Chile

Diego Rivarola, ídolo de Universidad de Chile, dejará el retiro después de 13 años fuera de la actividad y volverá a jugar en la Copa Chile, en el club amateur Vicente Pérez Rosales, en el duelo ante Universidad de Concepción en los octavos de final de la Zona Sur del torneo.

En diálogo con el medio BolaVip, Rivarola, de 47 años, contó sus motivos, señalando que es para ayudar al club sureño y también por razones familiares.

"Por unos amigos a través de una Fundación que me invitaron a participar para ayudar a un club amateur, yo no les cobro nada, la idea es generar un impacto social y que los jóvenes se acerquen al deporte", declaró.

"Tengo claro que no voy a competir al mano a mano, es mas una ayuda al club, para potenciar el partido en la zona vaya gente genere ingresos", añadió.

Finalmente, sostuvo que "lo comenté a gente alrededor mío, mis hijos que casi no me vieron jugar y les encantó. Eso me motivó. Ellos me empujaron".

Rivarola, apodado como "Gokú" por sus icónicas camisetas que usaba para celebrar, tuvo pasos por River Plate, Platense, Santiago Morning (dos períodos), Atlas, Argentinos Juniors, Marcaibo, Palestino, Alki Larnaca de Chipre, y tres etapas en Universidad de Chile, club donde ganó cuatro títulos de Primera División y se coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2011.

El duelo ante U. de Concepción, en donde se reencontará con su excompañero azul, Osvaldo "Rocky" González, está programado para el sábado 15 de junio a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt.