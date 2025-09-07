El triunfo de Deportes Limache sobre La Serena en Quillota por la ida de semis de la Copa Chile
Publicado:
Fotos Destacadas
Carlo Acutis, el primer santo milenial fue proclamado en la Plaza de San Pedro
Así fue el show sinfónico de Pablo Chill-E
Desde el presidente Trump a Guardiola: Las figuras que acapararon miradas en la final del US Open
Fotos Recientes
Miles de personas protestaron en defensa de Bolsonaro por las calles de Brasil
El triunfo de Deportes Limache sobre La Serena en Quillota por la ida de semis de la Copa Chile
Desde el presidente Trump a Guardiola: Las figuras que acapararon miradas en la final del US Open
Luis Guerra (55') y César Pinares (90+2') lideraron el triunfo por 2-0 de Deportes Limache sobre Deportes La Serena, al anotar los dos goles en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota, por la ida de las semifinales de la Copa Chile. En los "papayeros", Joaquín Fernández fue expulsado al minuto 90 del encuentro.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados