El triunfo de Deportes Limache sobre La Serena en Quillota por la ida de semis de la Copa Chile

Luis Guerra (55') y César Pinares (90+2') lideraron el triunfo por 2-0 de Deportes Limache sobre Deportes La Serena, al anotar los dos goles en el Estadio Bicentenario Lucio Fariña de Quillota, por la ida de las semifinales de la Copa Chile. En los "papayeros", Joaquín Fernández fue expulsado al minuto 90 del encuentro.

