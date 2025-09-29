Esteban Matus lideró la victoria de Audax Italiano sobre Huachipato en La Florida
Esteban Matus lideró la victoria de Audax italiano 1-0 sobre Huachipato en el Estadio Bicentenario de La Florida al anotar el único gol del encuentro en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Chile
