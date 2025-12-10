Huachipato festejó su primera Copa Chile tras imponerse a Limache en El Teniente
Una emocionante definición animaron Huachipato y Deportes Limache en la final de Copa Chile. El combinado del Biobío amargó en la agonía a los tomateros y con sufrido empate a uno forzó los penales donde se impuso por 4-3 para levantar su primer título en el certamen.
