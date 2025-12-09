Huachipato y Deportes Limache definirán en Rancagua a un inédito campeón de la Copa Chile

Huachipato y Deportes Limache definirán este miércoles en El Teniente de Rancagua, desde las 20:00 horas (23:00 GMT), a un inédito campeón en la final de la Copa Chile, que también será el último partido de la temporada en el fútbol nacional.

El cuadro acerero jugará su segunda final en la historia del torneo, tras haber perdido la definición de 2013 ante Deportes Iquique.

Los dirigidos por Jaime García terminaron novenos con 43 puntos en la tabla de la Liga de Primera 2025, por lo que ganar el título este miércoles es el único camino para conseguir la clasificación a una copa internacional, con el cupo "Chile 4" a la fase previa de la Libertadores 2026.

La posible oncena que usará el equipo de Talcahuano será con Zacarías López; Joaquín Gutiérrez, Benjamín Gazzolo, Benjamín Mellado, José Castro; Brayan Garrido, Claudio Sepúlveda, Carlo Villanueva; Cris Martínez, Ezequiel Morales y Juan Ignacio Figueroa.

Deportes Limache, por su lado, tuvo una temporada frenética, tras su debut en Primera División. Los "Tomateros", dirigidos por Víctor Rivero, se salvaron del descenso en la penúltima jornada y finalizaron undécimos en la tabla, con 31 positivos.

Para los limachinos es la primera vez que juegan la final del torneo, y una clasificación al torneo de Conmebol sería otro hito más en sus cortos 13 años de historia.

La posible formación de Limache será con Matías Bórquez; Felipe Fritz, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Gonzalo Paz; Francisco Romero, Bastián Silva; Daniel Castro, Luis Guerra, César Pinares; Facundo Pons.

La final de la Copa Chile 2025 será arbitrada por Piero Maza, asistido por Miguel Roja y Alejandro Molina; el cuarto juez será Felipe González y en el VAR estarán a cargo Juan Lara y Carlos Venegas.

