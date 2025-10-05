La celebración de Huachipato tras meterse en la final de Copa Chile
En un partido intenso y lleno de emociones, Huachipato venció por 4-2 a Audax Italiano en el partido de vuelta de las semifinales de Copa Chile y se aseguró el paso a la final del tradicional torneo donde se verá las caras ante el vencedor de la llave entre Deportes Limache y Deportes La Serena.
