La celebración de Huachipato tras meterse en la final de Copa Chile

En un partido intenso y lleno de emociones, Huachipato venció por 4-2 a Audax Italiano en el partido de vuelta de las semifinales de Copa Chile y se aseguró el paso a la final del tradicional torneo donde se verá las caras ante el vencedor de la llave entre Deportes Limache y Deportes La Serena.

