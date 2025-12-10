Palmarés: Huachipato conquistó por primera vez el título de la Copa Chile

Huachipato hizo historia este miércoles al coronarse campeón de la Copa Chile 2025, tras ganar por penales la final a Deportes Limache en el Estadio El Teniente de Rancagua, conquistando su primer título en el historial de esta competencia, organizada por la Federación de Fútbol de Chile (FFCH).

Huachipato había perdido una final de Copa Chile en 2013, ante Deportes Iquique, por lo que este miércoles pudo sacarse esta espina y sumar por primera vez este trofeo a su palmarés.

Los acereros, además, tienen tres títulos de Primera División: 1974, Clausura 2012 y 2023.

Los campeones de la Copa Chile

1958: Colo Colo

1959: Santiago Wanderers

1960: Deportes La Serena

1961: Santiago Wanderers

1962: Luis Cruz Martínez

1974: Colo Colo

1975: Palestino

1977: Palestino

1979: U. de Chile

1980: Deportes Iquique

1981: Colo Colo

1982: Colo Colo

1983: U. Católica

1984: Everton

1985: Colo Colo

1986: Cobreloa

1987: Cobresal

1988: Colo Colo

1989: Colo Colo

1990: Colo Colo

1991: U. Católica

1992: Unión Española

1993: Unión Española

1994: Colo Colo

1995: U. Católica

1996: Colo Colo

1998: U. de Chile

2000: U. de Chile

2008-2009: U. de Concepción

2009: U. San Felipe

2010: Deportes Iquique

2011: U. Católica

2012-2013: U. de Chile

2013-2014: Deportes Iquique

2014-2015: U. de Concepción

2015: U. de Chile

2016: Colo Colo

2017: Santiago Wanderers

2018: Palestino

2019: Colo Colo

2020: No se disputó

2021: Colo Colo

2022: Magallanes

2023: Colo Colo

2024: Universidad de Chile

2025: Huachipato

Títulos por equipo

Colo Colo - 14 títulos

Universidad de Chile - 6 títulos

Universidad Católica - 4 títulos

Santiago Wanderers - 3 títulos

Palestino - 3 títulos

Deportes Iquique - 3 títulos

Unión Española - 2 títulos

Universidad de Concepción - 2 títulos

Huachipato - 1 título

Cobreloa - 1 título

Everton - 1 título

Deportes La Serena - 1 título

Magallanes - 1 título

Cobresal - 1 título

Unión San Felipe - 1 título

Luis Cruz Martínez - 1 título