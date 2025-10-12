Pons y "Popín" Castro marcaron dobletes en la goleada y paso de Limache a la final de Copa Chile
Pons y "Popín" Castro marcaron dobletes en la goleada y paso de Limache a la final de Copa Chile
Deportes Limache logró su primera clasificación a la final de la Copa Chile con un contundente 6-1 ante Deportes La Serena en La Portada, que dejó el global 8-1. Facundo Pons y Daniel "Popín" Castro fueron los goleadores de la jornada con sendos dobletes.
