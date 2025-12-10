Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.0°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Conmebol anunció fecha para sorteo de las fases preliminares de Copa Libertadores

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

O'Higgins y el ganador de Copa Chile conocerán su futuro en la competencia.

Conmebol anunció fecha para sorteo de las fases preliminares de Copa Libertadores
 @libertadores
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Conmebol dio a conocer la fecha y horario para el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026, en las cuales participarán O'Higgins y el ganador de Copa Chile entre Huachipato y Limache en representación del país.

Según la información entregada por el organismo sudamericano, el sorteo se realizará el jueves 18 de diciembre a las 12:00 horas (15:00 GMT) en Paraguay.

En cuanto a los representantes nacionales en la competencia, O'Higgins conocerá a su rival en la fase previa tras quedarse con el cupo de "Chile 3".

Mientras que, el último cupo chileno en el sorteo saldrá del ganador de la final de Copa Chile entre Huachipato y Deportes Limache, la cual se disputará este miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada