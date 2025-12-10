Conmebol anunció fecha para sorteo de las fases preliminares de Copa Libertadores

Conmebol dio a conocer la fecha y horario para el sorteo de las fases preliminares de la Copa Libertadores 2026, en las cuales participarán O'Higgins y el ganador de Copa Chile entre Huachipato y Limache en representación del país.

Según la información entregada por el organismo sudamericano, el sorteo se realizará el jueves 18 de diciembre a las 12:00 horas (15:00 GMT) en Paraguay.

En cuanto a los representantes nacionales en la competencia, O'Higgins conocerá a su rival en la fase previa tras quedarse con el cupo de "Chile 3".

Mientras que, el último cupo chileno en el sorteo saldrá del ganador de la final de Copa Chile entre Huachipato y Deportes Limache, la cual se disputará este miércoles 10 de diciembre a las 20:00 horas.