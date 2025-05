Jorge Almirón tras la dura derrota de Colo Colo: Nadie esperaba este resultado

Un golpeado Jorge Almirón se presentó a la conferencia de prensa en el Estadio Castelao tras la dura caída de Colo Colo ante Fortaleza en la Copa Libertadores, argumentando que su equipo cayó por situaciones puntuales y no por la superioridad del rival.

"Tuvimos las primeras jugadas de aproximación y después, por errores propios, nos lo hicieron pagar. Es difícil porque ellos agarran confianza con una ventaja importante, pero son partidos muy difíciles de analizar. Hay cosas que pasaron y nadie esperaba este resultado", comenzó mencionando el estratega argentino.

Posterior a esto se le consultó sobre una hipotética salida del club, a lo que sostuvo: "No, nada de eso. Fue un partido duro en el que no nos salió nada. No tiene nada que ver la falta de competitividad y cuando uno necesitaba ganar, también nos servía no perder, pero fue catastrófico".

"Son tipos de partidos. No lo sé. La ansiedad... Estamos apurados en tomar decisiones sin la presión constante. El rival aprovechó y yo siempre juego así. Hay maneras de sentir. Mi estilo no cambia nunca", sentenció un cabizbajo Almirón.