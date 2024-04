Libertadores: Gremio venció a Estudiantes y dejó a Huachipato bien aspectado

En el marco del Grupo C de la Copa Libertadores, Gremio derribó en Argentina a Estudiantes de la Plata por 1-0, resultado que benefició a Huachipato, que quedó al frente de la zona y podrán despegarse.

El cuadro brasilero sufrió la expulsión de Mathías Villasanti al segundo tiempo, pero pese a la inferioridad numérica logró anotar poco después.

Nathan Fernandes marcó la única cifra del marcador al minuto 75. Estudiantes pudo igualar a los 83', pero la conquista de Tiago Palacios se anuló en el VAR por fuera de juego.

De esta manera, Huachipato lidera con mejor diferencia de gol que Estudiantes (+2 vs. 0), ya que ambos suman cuatro unidades. Atrás siguen The Strongest y Gremio con tres, pero también separados por el coeficiente de goles (+1 vs. -3).

Los "acereros" podrán despegarse si logran vencer en Talcahuano a los bolivianos este miércoles 24 de abril a las 18:00 horas.