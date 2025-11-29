Síguenos:
"Rey de Copas" brasileño: Flamengo alzó su cuarta Libertadores en el Monumental de Lima

Flamengo celebró con todo en el Monumental de Lima tras vencer por 1-0 a Palmeiras y conquistar su cuarta Copa Libertadores en la historia. El equipo que contó con la titularidad de Erick Pulgar se impuso gracias al gol de Danilo.

