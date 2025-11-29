"Rey de Copas" brasileño: Flamengo alzó su cuarta Libertadores en el Monumental de Lima
Publicado:
Fotos Destacadas
Los burlescos memes contra Colo Colo tras la aparatosa caída ante Cobresal
La formación de Universidad Católica para visitar a Huachipato en Talcahuano
Munder y Coelho lideraron el triunfazo de Cobresal que alejó a Colo Colo de la Sudamericana
Fotos Recientes
Eleonora Incardona, la periodista que fue criticada por su forma de vestir en Italia
"Rey de Copas" brasileño: Flamengo alzó su cuarta Libertadores en el Monumental de Lima
GP de Catar: Piastri lideró el "un-dos" de McLaren en la qualy en el circuito de Lusail
Flamengo celebró con todo en el Monumental de Lima tras vencer por 1-0 a Palmeiras y conquistar su cuarta Copa Libertadores en la historia. El equipo que contó con la titularidad de Erick Pulgar se impuso gracias al gol de Danilo.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados