River de Paulo Díaz ganó por penales y se citó con Palmeiras en cuartos de la Libertadores

River Plate, con el defensa nacional Paulo Díaz como titular, derrotó a Libertad por 3-1 en penales, luego haber igualado 1-1, para quedarse con la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

Tras un 0-0 en la ida, los "millonarios" abrieron la cuenta de la llave con Sebastián Driussi al minuto 29 de juego, pero Robert Rojas igualó el partido para la visita antes del descanso (43').

¡¡PALOMITA DE DRIUSSI Y RIVER LE GANA 1-0 A LIBERTAD!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

¡¡LA LEY DEL EX!! ¡¡CABEZAZO GOLEADOR DE ROBERT ROJAS PARA EL 1-1 DE LIBERTAD ANTE RIVER!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

River sufrió la expulsión del Giuliano Galoppo por doble amarilla a los 52', pero la diferencia numérica no fue suficiente como para influir en el marcador y el partido se fue a los penales.

El cuadro paraguayo tuvo una errática tanda y Franco Armani culminó una gran jornada con el título de héroe tras atajarle el cuarto, y último, tiro a Marcelo Fernández.

¡¡¡ARMANI ATAJÓ EL ÚLTIMO PENAL Y RIVER ESTÁ EN CUARTOS DE FINAL!!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025

De esta manera, los dirigidos por Marcelo Gallardo enfrentarán a Palmeiras, que con un 0-0 en casa eliminó a Universitario de Perú, gracias al abultado 4-0 que obtuvo en Lima.

Cabe consignar que el volante chileno Rodrigo Ureña no fue citado en el conjunto peruano.