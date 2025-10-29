La U busca dar el golpe ante Lanús en Argentina para acceder a la final de la Sudamericana

Este jueves 30 de octubre, Universidad de Chile vive una jornada trascendental con el cierre de su semifinal de Copa Sudamericana ante Lanús, en Argentina.

El partido de ida en el Estadio Nacional terminó en un agónico 2-2, gracias a la reacción azul en la segunda mitad de un duelo con dificultades para generar peligro, y un tiro penal de Charles Aránguiz sobre la hora.

Los azules, que recibieron un gran apoyo de los hinchas en su viaje a Buenos Aires, llegan al partido luego de una derrota de 1-0 en el clásico con Universidad Católica, que además del traspié en la Liga de Primera como tal, también le valió una durísima baja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cooperativa Deportes (@cooperativadeportes)

Lucas Assadi se lesionó tras poco más de 20 minutos en cancha, sumándose a la ausencia del desgarrado Matías Sepúlveda, cuya lesión se dio en el primer partido con Lanús.

El DT Gustavo Alvarez evitó referirse al duelo copero tras la visita al Claro Arena, pero tendrá el gran retorno de Charles Aránguiz, quien estará revitalizado físicamente luego de una suspensión ante la UC que le permitió descansar.

El arquero Gabriel Castellón sí evidenció su amargura por la pérdida de Assadi para el duelo, aunque de todas maneras "estamos preparados, estamos motivados".

Luego de algunas pruebas, el más probable 11 de la U es con Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; Javier Altamirano; Nicolás Guerra y Lucas Di Yorio.

[FOTOS] La formación de la U para la revancha con Lanús por semifinales de la Sudamericana #Cooperativa90 https://t.co/jACiE8fJkD pic.twitter.com/IUbdIs8BbE — Cooperativa (@Cooperativa) October 29, 2025

Respecto al equipo granate, dirigido por Mauricio Pellegrino, estará descansado para el encuentro en su cancha, pues el fútbol argentino no tuvo acción el fin de semana debido a las elecciones parlamentarias desarrolladas en el país vecino.

Además de enfrentar a un elenco argentino de destacada campaña en el Clausura, la U además debe dar un golpe histórico, pues solo un equipo chileno ha vencido a Lanús como visita en torneos Conmebol: Everton en la Copa Libertadores 2009, que además fue la primera victoria de un club chileno en Argentina "por los puntos".

En otro aspecto histórico, ambos elencos aspiran a la final para disputar su segundo título de la Sudamericana. Universidad de Chile alzó la copa en 2011, dos años antes que la estrella granate.

Según la prensa trasandina, Lanús formará con Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.

El vencendor del encuentro, que irá a penales en caso de empate, se enfrentará a Atlético Mineiro, de Jorge Sampaoli e Iván Román: Eliminó al Independiente del Valle de Matías Fernández Cordero, por 3-1 y un global de 4-2.

El encuentro será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera y arrancará a las 19:00 horas de este jueves en un Estadio "Néstor Díaz" que no tendrá presencia de los sancionados fanáticos azules. Podrás seguir el partido por Cooperativa Deportes y Cooperativa.cl.