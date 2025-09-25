La U se juega el ansiado pasaje a semis de la Sudamericana en su revancha con Alianza Lima

Este jueves 25 de septiembre, Universidad de Chile enfrenta en un trascendental duelo a Alianza Lima, en la revancha de los cuartos de final de Copa Sudamericana tras el 0-0 de la ida que dejó abierta la carrera en busca de las semis.

En esta llave ambos equipos se juegan la posibilidad de remontar un vuelo internacional que no tienen desde hace más de una década, y de darle a figuras emblemáticas como los chilenos Charles Aránguiz y Marcelo Díaz o Paolo Guerrero y Hernán Barcos en el lado peruano una presencia entre los mejores del certamen continental.

La U, que fue campeón del torneo en 2011, quiere prolongar su buena campaña tras haber pasado los últimos tres años sin competir internacionalmente y en la Sudamericana desde hace siete años.

Los aliancistas, en tanto, aspiran superar por primera vez los cuartos de final en esta Copa luego de haber fracasado en su intento de 2002, además de una "revancha" simbólica por la eliminación que sufrieron a manos de los azules en la Libertadores 2010.

Este duelo de revancha, a jugarse en Coquimbo y sin público, llega con una alta carga extrafutbolística, con graves acusaciones de Alianza contra la U y la respuesta chilena con denuncias de gritos y lienzos discriminatorios.

Además, ya en terreno chileno, los blanquiazules enviaron una carta a Conmebol por "actitudes hostiles" en el aeropuerto y en su hotel, mientras que el "banderazo" de la U en La Serena tuvo un caótico cierre con incidentes y hasta un incendio de árboles en un terreno cercano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cooperativa Deportes (@cooperativadeportes)

Respecto a lo deportivo, la U no juega desde el partido en Lima porque la Liga de Primera está en receso, mientras el cuadro 'íntimo' venció por 4-0 a Comerciantes Unidos, el pasado domingo por la Liga 1 peruana, aunque con elenco alternativo.

Gustavo Alvarez, DT de la U, señaló que pese a las gradas vacías "saldremos a jugar como si estuviera el estadio completo" y que "jugaremos como lo que es, una verdadera final".

"Para mí Alianza no es sorpresa. Es un equipo de mucho oficio. Tiene en la plantilla jugadores experimentados y de mucho recorrido", analizó en conferencia de prensa.

El "Romántico Viajero" tendrá solo una baja por la lesión del volante Marcelo Díaz, cuyo reemplazante más probable es Sebastián Rodríguez, exjugador de Alianza Lima y que precisamente tomó su lugar en el entretiempo de la ida.

Pese a que Israel Poblete vuelve a estar a disposición, la U apunta a repetir equipo, salvo la salida de Díaz: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

[Fotos] La formación que alista Universidad de Chile para la revancha ante Alianza Lima #Cooperativa90 https://t.co/JdhDYMMoLG pic.twitter.com/xkK70pszdK — Cooperativa (@Cooperativa) September 25, 2025

El entrenador de Alianza, Néstor Gorosito, no tendrá al defensa Carlos Zambrano quien fue expulsado en el inicio de la llave, pero tiene de vuelta al atacante Paolo Guerrero, que estuvo de baja por lesión.

"Somos conscientes de que el jueves nos jugamos muchas cosas, y como tal, el grupo quiere hacer historia con el más grande del Perú. Queremos seguir ilusionados con esta Copa Sudamericana", afirmó Guerrero.

La probable alineación limeña es con Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos (o Paolo Guerrero).

Las acciones en el "Francisco Sánchez Rumoroso" arrancarán a las 21:30 horas (00:30 GMT) y podrás seguirlas por el relato de Cooperativa Deportes y la cobertura de Cooperativa.cl.

El vencedor de esta serie se enfrentará en semifinales al club argentino Lanús, que eliminó al brasileño Fluminense con global de 2-1 tras un historiado 1-1 en la revancha que se disputó en Brasil.