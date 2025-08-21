Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y lluvia
Santiago4.7°
Humedad94%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

[VIDEO] A oscuras: Corte de luz paró duelo de Sudamericana entre Lanús y Central Córdoba

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Pese a la sorpresiva situación, el incidente se solucionó casi de inmediato.

[VIDEO] A oscuras: Corte de luz paró duelo de Sudamericana entre Lanús y Central Córdoba
 Captura (Dsports)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Lanús y Central Córdoba sufrieron un curioso percance, pues un repentino corte de luz frenó el primer tiempo de su revancha por octavos de final de Copa Sudamericana.

El encuentro llegaba a la media hora de juego cuando los focos del estadio se apagaron, dejando la cancha a oscuras y solo con las publicidades led en funcionamiento.

El percance duró apenas unos cuantos segundos ya que la iluminación se reactivó casi al momento, pero aquello no evitó que la situación se robe las película.

- Mira la secuencia:

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada