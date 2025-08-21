[VIDEO] A oscuras: Corte de luz paró duelo de Sudamericana entre Lanús y Central Córdoba

Lanús y Central Córdoba sufrieron un curioso percance, pues un repentino corte de luz frenó el primer tiempo de su revancha por octavos de final de Copa Sudamericana.

El encuentro llegaba a la media hora de juego cuando los focos del estadio se apagaron, dejando la cancha a oscuras y solo con las publicidades led en funcionamiento.

El percance duró apenas unos cuantos segundos ya que la iluminación se reactivó casi al momento, pero aquello no evitó que la situación se robe las película.

- Mira la secuencia: