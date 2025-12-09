Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago27.9°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

El informe arbitral que "mancha" cierre del torneo de Coquimbo Unido

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El juez Claudio Díaz detalló los incumplimientos del campeón en el duelo ante Unión Española, acusando faltas al protocolo de inicio e ingreso de personas externas al campo. Además, O'Higgins fue denunciado por uso de fuegos artificiales.

El informe arbitral que
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Coquimbo Unido vivió una jornada de celebraciones tras vencer por 4-2 a Unión Española en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Sin embargo, el festejo del campeón de la Primera División 2025 quedó observado por el árbitro del encuentro, Claudio Díaz, quien consignó una serie de irregularidades y faltas al protocolo por parte del equipo local.

En su informe oficial, el juez detalló que el compromiso inició con seis minutos de retraso. La razón apuntó directamente a la conducta del cuadro "Pirata": "El club local no cumple con el protocolo de inicio. No ingresando al campo de juego junto a la cuaterna arbitral y el equipo rival".

El documento también denunció la presencia de personas no autorizadas durante la salida de los equipos. Díaz reportó que los jugadores de Coquimbo Unido ingresaron "con menores en brazos y niños escolta, ambas activaciones sin cumplir con lo indicado en correo de Ligas Profesionales".

Esta situación se repitió tras el pitazo final, donde se registró el ingreso de "jugadores del club local vestidos de civil y menores de edad no autorizados".

Pirotecnia en Rancagua

La jornada también dejó observaciones en el duelo disputado en El Teniente, donde O'Higgins venció 1-0 a Everton. El informe arbitral acusó el mal comportamiento de la barra local: "Simpatizantes del equipo local ubicados en el sector de la galería norte lanzan fuegos de artificio. En el primer tiempo a los 41', y en el segundo tiempo a los 84'".

Al igual que en el norte, el cuadro de Rancagua también fue reportado por incumplir las normas de seguridad post partido, ya que "al finalizar el partido ingresan jugadores del equipo local vestidos de civil junto a menores de edad, incumpliendo con lo solicitado por Ligas Profesionales".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada