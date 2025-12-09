El informe arbitral que "mancha" cierre del torneo de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido vivió una jornada de celebraciones tras vencer por 4-2 a Unión Española en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso". Sin embargo, el festejo del campeón de la Primera División 2025 quedó observado por el árbitro del encuentro, Claudio Díaz, quien consignó una serie de irregularidades y faltas al protocolo por parte del equipo local.

En su informe oficial, el juez detalló que el compromiso inició con seis minutos de retraso. La razón apuntó directamente a la conducta del cuadro "Pirata": "El club local no cumple con el protocolo de inicio. No ingresando al campo de juego junto a la cuaterna arbitral y el equipo rival".

El documento también denunció la presencia de personas no autorizadas durante la salida de los equipos. Díaz reportó que los jugadores de Coquimbo Unido ingresaron "con menores en brazos y niños escolta, ambas activaciones sin cumplir con lo indicado en correo de Ligas Profesionales".

Esta situación se repitió tras el pitazo final, donde se registró el ingreso de "jugadores del club local vestidos de civil y menores de edad no autorizados".

Pirotecnia en Rancagua

La jornada también dejó observaciones en el duelo disputado en El Teniente, donde O'Higgins venció 1-0 a Everton. El informe arbitral acusó el mal comportamiento de la barra local: "Simpatizantes del equipo local ubicados en el sector de la galería norte lanzan fuegos de artificio. En el primer tiempo a los 41', y en el segundo tiempo a los 84'".

Al igual que en el norte, el cuadro de Rancagua también fue reportado por incumplir las normas de seguridad post partido, ya que "al finalizar el partido ingresan jugadores del equipo local vestidos de civil junto a menores de edad, incumpliendo con lo solicitado por Ligas Profesionales".