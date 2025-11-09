Esteban González: Los equipos que ganan tienen que seguir compitiendo

El entrenador de Coquimbo Unido, Esteban González, repasó el triunfal estreno de su título de campeón ante Palestino como visita y destacó que, pese a ya ser monarcas de la Liga de Primera, su equipo debe mantener la exigencia en las últimas fechas del calendario.

"Cualquier análisis que sigamos haciendo nosotros sería incluso injusto con los jugadores. Tener 15 victorias consecutivas es tremendo y los jugadores siguen compitiendo, siguen entendiendo. Es mérito absoluto de los jugadores", señaló ante los micrófonos tras el partido.

"Tanta victoria consecutiva deja de lado la forma de jugar, el sistema. Hacen ingresos jugadores que se acomodan a los cambios en un partido muy difícil. Muy contento, siempre dije que estos jugadores no tienen límite, no tienen techo", sumó.

El "Chino" contó que "había jugadores que incluso en el día que tocaba regenerativo querían entrenar y los teníamos que sacar por favor; siempre deseosos de entrenar y seguir compitiendo. Es parte de esta competencia todo lo bonito que estamos viviendo, un trabajo colectivo que sabe leer muy bien los momentos. No sé qué otro adjetivo usar para los jugadores".

"Es difícil competir después de un título, sobre todo nuestra institución que nunca lo había conseguido. Lo que vivimos la semana fue hermoso, ni aunque lo hubiésemos soñado lo imaginábamos así, pero tenemos un ejemplo importante: La selección argentina salió campeona del mundo y siguió compitiendo de la misma forma", agregó.

El DT aurinegro remarcó: "Los equipos que van ganando tienen que seguir compitiendo, ese es el mensaje y los jugadores lo tomaron así. Es parte de lo que veníamos trabajando, tampoco hubo que hacer mayores modificaciones. No queremos que termine el año, con eso decimos todo".

Sobre el partido en La Cisterna, González señaló que "el segundo tiempo cambia un poco el sistema por las características de los jugadores del rival. Pudimos poder controlar el primer tiro largo y la segunda pelota".