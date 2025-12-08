Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Coquimbo

Taco de Nicolás Johansen de Coquimbo a Unión Española fue el mejor gol en la Gala Crack

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero argentino lideró las votaciones.

Taco de Nicolás Johansen de Coquimbo a Unión Española fue el mejor gol en la Gala Crack
El gol de taco que anotó el delantero de Coquimbo Unido Nicolás Johansen en Santa Laura ante Unión Española fue elegido como el mejor gol del año en la Gala Crack 2025.

En el evento organizado por TNT Sports, que premia a los más destacados de la temporada, la anotación del ariete argentino se quedó con la mayoría de las preferencias.

En tanto, la mejor atajada fue para el portero Sebastián Pérez de Palestino después de su intervención ante Coquimbo Unido, superando a Ignacio González de Everton y a Vicente Bernedo.

