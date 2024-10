[VIDEO] Cristiano Ronaldo golpeó a un niño y rompió su teléfono con penal errado

El portugués Cristiano Ronaldo hizo noticia al errar un penal en los últimos minutos del partido en que Al Nassr cayó 1-0 como local ante Al Taawon, por la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita, con lo que su equipo quedó eliminado del torneo.

Además, el remate fallado por el delantero luso golpeó directo en un niño que se encontraba en el público, intentando grabar el remate para inmortalizar un eventual gol en su teléfono móvil.

El remate de Cristiano llegó directo a uno de los brazos del niño, que soltó el aparato tecnológico.

That was some powerful shot, @Cristiano ! Hope the little guy is okay. ⚽💥 Kids really do look up to you, but maybe not that close next time! @goal @brfootball @ESPNFC @FIFAcom #CristianoRonaldo #Football #Soccer #Kids” pic.twitter.com/J68SS2TmCG