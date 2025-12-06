Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción

Deportes Concepción dio especial bienvenida a niño herido por esquirlas ante Cobreloa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El menor de 10 años compartió con el plantel antes de la revancha que define el ascenso.

En portada

Durante la jornada del viernes, Alonso Morales, el niño de 10 años que resultó herido en un ojo por esquirlas de pirotecnia durante el partido entre Deportes Concepción y Cobreloa, fue invitado al entrenamiento del "León de Collao" de cara al duelo de revancha ante el conjunto nortino.

El incidente ocurrió al finalizar el encuentro de ida de la final de la Liguilla de Ascenso, cuando la barra local lanzó fuegos artificiales y los restos de estos impactaron en el ojo del pequeño hincha.

Alonso fue recibido con cariño por todo el plantel lila, que le entregó regalos y le brindó su apoyo tras el lamentable suceso.

Así lo publicó la cuenta de Deportes Concepción en sus redes sociales: "Como club lo hemos acompañado a él y a su familia en todo momento, manteniendo un contacto cercano y permanente para asegurarnos de que estuviera bien".

