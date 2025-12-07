Deportes Iquique: "El descenso no marca un fin, sino el inicio de una reconstrucción"

El Tierra de Campeones fue el escenario para el descenso de Deportes Iquique en la última fecha de la Liga de Primera, con una derrota ante Universidad de Chile, y el club nortino utilizó sus canales oficiales para entregar un mensaje de fortaleza pensando en la operación retorno.

"Es un momento duro, que nadie quería vivir, pero asumimos con la responsabilidad y la transparencia que esta camiseta exige", comenzó el comunicado del club.

"Este desenlace no borra la historia reciente ni el esfuerzo de quienes trabajaron por sostener al club en medio de dificultades deportivas. Pero sí nos obliga a mirar con autocrítica, claridad y determinación lo que debemos corregir", sumaron.

La institución afirmó que "el descenso no marca un fin, sino el inicio de una reconstrucción firme, seria y responsable" y "hoy más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la región, con nuestros hinchas, auspiciadores y la comunidad que nos acompaña".

Los "Dragones Celestes" también apuntaron la importancia de su gente. "Lo decimos sin matices: Qué habría sido de este club sin su hinchada. En las buenas, en las malas y los momentos más complejos, la gente estuvo ahí. Ese apoyo empuja, obliga y da sentido al trabajo que inicia hoy".

"Sabemos también que no estamos solos. Este club tiene historia, tiene identidad, tiene comunidad y un sentido de pertenencia que no se quiebra por un resultado deportivo", agregó el club, que finalizó señalando: "Este descenso es un punto de inflexión para volver con más fuerza".

DT Rodrigo Guerrero: "Nos levantaremos de nuevo, así será"

El sentir institucional de Deportes Iquique coincidió con las palabras del entrenador interino Rodrigo Guerrero tras el partido ante la U.

"Competimos hasta el final con coraje y atrevimiento, lo que valoro mucho, pero lamentablemente no alcanzó, por lo que asumimos la responsabilidad total del descenso", expuso.

"Agradezco el apoyo y la energía del pueblo iquiqueño y le ofrecemos disculpas. Nos levantaremos de nuevo, una vez más. Así será", indicó el entrenador.