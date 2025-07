Deportes Iquique anunció a Marcos Gómez como refuerzo para la segunda rueda

- Revisa las movidas de todos los equipos en el Especial de Fichajes de Cooperativa.cl.

En su búsqueda por abandonar el último lugar de la tabla, Deportes Iquique continúa haciendo esfuerzos para mejorar en la segunda rueda y este viernes oficializó la flamante incorporación del volante paraguayo Marcos Gómez.

El mediocampista de 23 años, con pasos por la selección juvenil de su país, fue presentado como el segundo refuerzo del equipo tras acordar un préstamo por seis meses desde Olimpia. El acuerdo contempla una posible extensión por el mismo periodo si los "dragones celestes" logran evitar el descenso.

No obstante, este arribo no tendrá opción de compra sobre el jugador que vivirá su primera experiencia internacional tras no entrar en los planes del técnico Fabián Bustos, quien apenas lo consideró en 12 partidos esta temporada.