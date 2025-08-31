Fernando "Nano" Díaz: Estoy convencido de que vamos a zafar

Fernando Díaz, entrenador de Deportes Iquique, se refirió al crucial triunfo ante Deportes Limache y las duras críticas en medio de la lucha por el descenso y mantuvo firme su ilusión de mantener la categoría.

"En el primer tiempo me gritaban que me fuera y en el segundo que me quedara. Eso es el fútbol, esas son las emociones que nos da. Queda para la historia de mi carrera", comentó el DT tras el encuentro.

Díaz dijo sentirse cómodo dirigiendo a Iquique: "Desde que llegué me han tratado maravilloso. Antes fue en Coquimbo y ahora en Iquique, aunque no habíamos podido salir del fondo. Es muy agradable que la gente manifieste cariño en este momento luego de ganar un partido como el que ganamos".

"La gente no se imagina lo que es estar todo el año en la cola y jugar un partido absolutamente decisivo como este. Ya estoy grande para estas emociones, pero son partidos que te dan la esperanza", indicó.

El técnico reafirmó su convicción tras recortar distancia con uno de los rivales directos: "Nosotros venimos mejorando en esta segunda rueda y nos vamos acercando. El plantel está súper bien, unido y convencido. Y yo también estoy convencido de que vamos a zafar".

Pese a mantenerse colista, el Iquique del "Nano" llegó a 14 puntos, quedando a cuatro unidades de Limache e igualado momentáneamente con Unión Española, el penúltimo de la tabla y que visita este domingo a Ñublense (18:30 horas).