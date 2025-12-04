Síguenos:
Deportes | Fútbol | Deportes Iquique

[VIDEO] Hinchas de Deportes Iquique hicieron banderazo antes de la decisiva fecha final de la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los celestes se juegan la permanencia ante la U.

[VIDEO] Hinchas de Deportes Iquique hicieron banderazo antes de la decisiva fecha final de la Liga
 Photosport
En portada

Los hinchas de Deportes Iquique llegaron este jueves hasta el entrenamiento de su equipo en el Estadio Tierra de Campeones para alentar con un banderazo, en la previa de la decisiva fecha final de la Liga de Primera, en donde los "Dragones Celestes" jugarán, sin depender de sí mismos, por mantener la categoría.

"El respaldo de nuestra gente se hizo notar y el plantel lo recibió con enorme gratitud. Gracias, Iquiqueños, por estar siempre (...) En las buenas y en las difíciles", agradeció el club en redes sociales.

Deportes Iquique recibirá a Universidad de Chile el sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas (21:00 GMT), en un duelo clave por su aspiración por quedarse en Primera.

Para ello, Iquique debe ganar a los azules y que Everton pierda su encuentro con O'Higgins, que se disputará en el mismo horario en Rancagua; o que Deportes La Serena sufra una paliza por más de seis goles en su visita a Limache.

