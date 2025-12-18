¿De qué equipo son Juan Carlos Bodoque y Tulio Triviño?

Alvaro Díaz, uno de los creadores del exitoso programa "31 Minutos", mostró su lado más futbolero y dejó ver las preferencias que tienen Juan Carlos Bodoque y Tulio Triviño en el balompié nacional.

"Bodoque es medio colocolino, yo creo. Tiene algo, como de no tan involucrado, pero que le gusta ir al estadio, que le gusta estar callado. Hay algo en la tribuna de Colo Colo que hay harto 'Bodoque' así. Como compadre que viene de la pega, comerciante", comentó Díaz al podcast Minuto90.

Al ser consultado por el otro protagonista de la serie de títeres, expresó "De la Católica debe ser ¿o no?".

Díaz contó además algunos detalles de los muñecos que crearon en función del deporte.

"Esta idea de poner a Balón von Bola y Raúl Guantecillo... 31 Minutos nace como un noticiero de títeres, pero un noticiero que metía muchos temas con niños. Podíamos hacer una sección con juegos de niños y que los mismos niños lo explicaran. Entonces teníamos un periodista que era una pelota de tenis, que se llama Tenison Salinas, y él iba como a reportear a los patios de los colegios. Y estos otros dos lo comentaban para darle más una estética", expresó explicando que esta dupla hacía referencia a lo que antiguamente se veía en los canales abiertos con Pedro Carcuro y Sergio Livingstone, o con Alberto Foullouix y Néstor Isella.