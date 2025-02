Manchester City presentó la colección de ropa "Definitely Maybe", mismo nombre del icónico disco del grupo britanico Oasis y que demuestra una vez más la estrecha relación del club con los hermanos Gallagher. Dentro de esta colección limitada está la polera "Up in the Sky" que muestra el gol de Erling Haaland contra el Borussia Dortmund y “Slide Away” que tiene la imagen de la celebración de Rodri en la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2023.

