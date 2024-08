Rodolfo Carter: A los equipos con las barras más violentas, no les vamos a arrendar nunca

Rodolfo Carter, alcalde de La Florida, inauguró este viernes el nuevo césped artificial del Estadio Bicentenario de la comuna y fue categórico al asegurar que no le arrendarán el recinto a Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

"Les pedimos que cuiden la cancha y que no se repita nunca más un estadio lleno de violencia como lo que vivimos en el partido con Colo Colo. Todos queremos un fútbol masivo y de familias, el fútbol no puede ser la pasión de los delincuentes", declaró Carter, según consignó Deportes 13.

En la misma línea, Carter aclaró que la prioridad para arrender el recinto la tendrá Audax Italiano y avisó que "a los equipos que tienen las barras más grandes y más violentas, probablemente no les vamos a arrendar nunca".

"Me encantaría que aquí pudieran jugar Universidad de Chile, Colo Colo y Universidad Católica, que son los equipos más grandes, pero lamentablemente mientras no se erradique la violencia en los estadios, los vecinos de La Florida no pueden subsidiar las malas prácticas de las barras", sentenció.

El nuevo césped artificial del Bicentenario La Florida ya recibió la certificación de la FIFA e implicó una inversión de 625 millones de pesos.

Audax Italiano, por su parte, confirmó su regreso a la cancha para el partido contra Everton, el miércoles 28 de agosto, a las 20:30 horas (00:30 GMT).