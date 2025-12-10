Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Europa League

¿Cuándo y dónde ver la visita de Real Betis de Pellegrini a Dinamo Zagreb en la Europa League?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los dirigidos por el chileno enfrentar un duelo fundamental para mantenerse entre los 8 primeros.

Este jueves 11 de diciembre, Real Betis de Manuel Pellegrini visitará a Dinamo Zagreb en Croacia, por la sexta fecha de la Europa League.

Tras vencer por 2-1 a Utrecht en la jornada pasada, el equipo del "ingeniero" marcha en el quinto lugar de la fase de liga con 11 puntos, por lo que irá en busca de mantenerse puestos de clasificación directa a los octavos de final.

El encuentro está pactado para las 14:45 horas (17:45 GMT) de este jueves 11 de diciembre y podrás seguirlo por televisión en ESPN, mientras que en streaming por Disney+.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

