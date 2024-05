[VIDEOS] La euforia se tomó las calles de Bérgamo por el título europeo de Atalanta

Luego de la obtención de su primera Europa League, y también la primera estrella internacional del club, los fanáticos de Atalanta repletaron las calles de Bérgamo para celebrar.

La ciudad lombarda, sede del equipo y altamente identificada con el mismo, estalló en multitudinarios y eufóricos gritos de júbilo mientras una pantalla gigante mostraba la premiación en Dublín. Banderas y bengalas decoraron el paisaje lleno de emoción.

- Revisa el desarrollo de los festejos en Italia:

The scenes in Bergamo after Atalanta won the Europa League final 🎉 pic.twitter.com/DMht7FiQSH