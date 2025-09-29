Esposa de Patricio Toledo dio detalles de la recuperación: “Está cansado, lúcido y luchando”

Ely Serrano, esposa de Patricio Toledo, compartió un emotivo mensaje en medio del complejo momento que sufrió el exportero, quien cayó desplomado en el Claro Arena producto de un infarto al miocardio durante el evento "Adiós Capitanes".

A un día del paro cardiorrespiratorio, escribió en una de las publicaciones: "Vamos mi flaquito amado. Dios está contigo. Eres un gran ser humano, el mejor papá y abuelo. El mejor compañero de vida. Te amamos"

Posterior a ello, Serrano dio noticias sobre como pasó la última jornada el exguardameta del elenco precordillerano: "Mi 'Patito' pasó buena noche, lo vimos y está cansado, lúcido y luchando".

"Nos queda aún este camino. Gracias por sus innumerables muestras de amor. Sigan orando", cerró la esposa de Toledo a través de su cuenta en redes sociales.