Gianluigi Buffon será reconocido con el Premio Presidente de la UEFA 2024

El exportero italiano Guianlui Buffon recibirá en Mónaco el Premio Presidente de la UEFA 2024, en reconocimiento a su larga y destacada carrera, su habilidad, determinación y constancia.

El galardón, otorgado desde 1998, reconoce los logros más destacados, la excelencia profesional y las cualidades personales ejemplares y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, mostró su admiración por Buffon desde muy joven, cuando era portero de Parma a mediados de los noventa.

"Más allá de su imponente presencia bajo los palos, su longevidad y determinación lo convierten en una inspiración para los aficionados al fútbol de todo el mundo. Su notable constancia a lo largo de generaciones podría llevar a muchos a creer que mantenerse en la cima es fácil. El hecho de que eligiera seguir a su club a la Serie B durante su mejor época, a pesar de ser pretendido por los mejores clubes del mundo, lo dice todo", dijo.

Ceferin también destacó que Buffon "es uno de los primeros deportistas en hablar abiertamente de la salud mental y la depresión, contribuyendo así a aumentar la concienciación sobre este problema en el deporte profesional".

🧤🏆 Grande Gigi! Gianluigi Buffon will receive the 2024 UEFA President's Award!



From Parma to the pinnacle of world football, the legendary goalkeeper has inspired generations with his skill, resilience and heart and will be honoured in Monaco this week.



Full story: ⬇️