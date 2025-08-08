Julio Barroso: Si alguien dice que le robaron un campeonato y no lo sancionan, ¿cuál es el criterio?

El exdefensor de Colo Colo, Julio Barroso, reabrió la polémica por su recordada suspensión en 2014, cuestionando la disparidad de criterios del Tribunal de Disciplina del fútbol chileno.

"Si alguien dice que le robaron un campeonato y no lo sancionan, ¿cuál es el criterio?", lanzó en TNT SPorts, recordando los dichos del jugador de U. de Chile Marcelo Díaz tras el título de los "albos" en el 2024.

Barroso recordó su sanción de ocho fechas por sugerir irregularidades y aseguró no arrepentirse. Sostuvo que otros han hecho acusaciones más directas sin recibir castigo.

"A mí me marcaron, pero no por lo que dije, sino por quién lo dijo y cuándo lo dijo", sentenció, apuntando a una aplicación selectiva del reglamento.

Estas declaraciones se dieron en una íntima entrevista, donde también reveló por primera vez el drama familiar que marcó su vida y su carácter.

Con crudeza, relató que su padre fue secuestrado y torturado en 1976 durante la dictadura militar en Argentina, un hecho que lo marcó para siempre.

"Cuando me hablan de dificultades, pienso en lo que vivió mi papá. Lo mío, lo del fútbol, no se compara", confesó emocionado el exjugador.

Actualmente, Barroso se desempeña como técnico en las divisiones menores de Everton, donde busca transmitir estas lecciones de vida y resiliencia a las nuevas generaciones.