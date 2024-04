Patricio Yáñez: La gente me identifica con Colo Colo y eso me llena de orgullo

El exdelantero de la selección chilena Patricio Yáñez comentó su relación con la Roja y con los clubes que defendió, asegurando que la gente lo identifica con Colo Colo.

"Yo cumplí siempre en la selección y por eso creo que la gente me estima y aún me pide autógrafos. Pero ídolos son tipos como Caszely, Elías, Zamorano, Salas, Vidal, Bravo y Alexis, que trascendieron y que ganaron muchas cosas", dijo el hoy comentarista de ESPN a Las Últimas Noticias.

"La gente me identifica con Colo Colo y eso me llena de orgullo. El club me adoptó y yo me identifiqué, además de lograr ese gran triunfo que fue ganar la Copa Libertadores. De chico siempre fui de Everton, pero reconozco esta relación emocional que tengo con Colo Colo", añadió antes de ser consultado sobre su relación con los fanáticos de Universidad de Chile luego de que jugara en el club azul para luego emigrar precisamente al elenco albo.

"La mayoría de los hinchas de la U siempre han sido respetuosos conmigo. Sólo un grupito de desadaptados alguna vez me gritó cosas, pero cada vez pasa menos. Incluso muchos se sacan selfies conmigo", comentó.