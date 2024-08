Arriesga castigo: Jugador de Barcelona desató polémica por ver a su equipo en una señal pirata

El volante Fermín López, de FC Barcelona, encendió la discusión en España por mostrarse usando una transmisión pirata para el debut de sus compañeros en la liga, en medio de la lucha del torneo contra la emisión ilegal de sus juegos.

Fuera de la convocatoria por un descanso tras ganar los Juegos Olímpicos con el equipo español, López quiso alentar al cuadro blaugrana contra Valencia y compartió una captura de pantalla de una web no autorizada, junto a la frase "Vamos equipo".

Al darse cuenta de la exposición que hizo, borró el posteo, pero los usuarios en redes sociales rescataron y compartieron la imagen.

Desde La Liga contactaron con FC Barcelona para mostrar su molestia por el hecho, aunque en los reglamentos no se evalúa alguna sanción oficial por este tipo de accionar. Medios internacionales aseguraron que los "culés" evalúan una sanción interna por medio de una multa.

Lo hecho por López aumentó la discusión en medio de la lucha de diversos torneos en la lucha contra la piratería, que se contrapone a reclamos de los televidentes por los altos precios de las suscripciones.

La Ligue 1 francesa sufrió una fuerte baja de abonos de TV y streaming, mientras La Liga, y su presidente Javier Tebas, han declarado una guerra contra las señales ilegales.

Van cayendo. Algunos bromean sobre el fraude audiovisual(pirateria),pero luego vendrán los lamentos.🥵🥵

Acabaremos con estos ladrones.



Two brothers jailed for 11 years over illegal Premier League streaming ring https://t.co/DYJJSzDgQF