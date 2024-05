FC Barcelona oficializó salida de Xavi y anunció como sucesor a Hansi Flick

FC Barcelona comunicó este miércoles, de manera oficial, la rescisión de contrato con el técnico español Xavi Hernández e informó que el alemán Hansi Flick es su sucesor en el banco azulgrana.

"El club expresa públicamente su agradecimiento a Xavi Hernández y al resto de su 'staff' técnico por su compromiso, dedicación y generosidad y por las facilidades dadas para desvincularse contractualmente", destacó el club.

La rescisión del técnico de Terrassa fue el paso previo para anunciar la contratación del alemán Hansi Flick como nuevo entrenador del conjunto azulgrana para las dos próximas temporadas.

El alemán Hans-Dieter Flick (Heidelberg, 1965) será el entrenador de FC Barcelona para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2026, según anunció este miércoles la entidad azulgrana.

"Culers és el nostre moment. Força Barça (Culers es nuestro momento. Força Barça)" dijo Flick en un vídeo publicado en las redes sociales de la entidad azulgrana.

El compromiso se anunció una vez el club catalán y el anterior entrenador, Xavi Hernández, alcanzaron un acuerdo para la liquidación del contrato del técnico catalán y su equipo técnico.

Flick, de 59 años, tuvo una extensa carrera como futbolista, entre 1971 y 1996, para luego hacerse cargo como DT de clubes como Victoria Bammental, Hoffenheim, Bayern Munich y la selección de Alemania.

En el equipo bávaro comandó la durísima goleada que sufrió FC Barcelona en la Liga de Campeones del 2020, en la ronda de los cuartos de final.

It's our moment.

Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35