La UEFA dio severo castigo a FC Barcelona por incidentes en las semifinales de la Champions League

En la antesala del inicio de temporada, FC Barcelona conoció la sanción que la UEFA estipuló luego del comportamiento institucional en la revancha de las semifinales por la Champions League ante Inter de Milán, instancia en la que fueron eliminados.

El organismo hizo públicas las resoluciones de La Comisión de Control, Ética y Disciplina este viernes y suspendió con un partido al técnico Hansi Flick. Además de esto, el alemán fue multado con 20 mil euros tras golpear el banco y cuestionar el arbitraje de Szymon Marciniak.

La situación no terminó ahí, ya que el delantero polaco Robert Lewandowski y el joven atacante Lamine Yamal deberán pagar 5 mil euros cada uno por no acudir de forma inmediata a la sala de control antidopaje cuando terminó el choque en San Siro.

Finalmente, el club recibió dos multas más por el comportamiento de su hinchada. La primera con un valor de 5.250 euros por lanzar objetos al campo de juego y la segunda con un estimado de 2.500 por encender bengalas en la grada visitante.