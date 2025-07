Lamine Yamal tras polémica por su cumpleaños: Lo único que me importa es disfrutar y ya

Lamine Yamal, delantero de FC Barcelona, se refirió a la controversia y críticas por su fiesta de cumpleaños número 18 y le bajó el perfil a los cuestionamientos, destacando que él decide cómo gestionar su vida en el tiempo libre

El futbolista celebró su mayoría de edad en una hacienda de Olivella, con más de 200 invitados. Además del alcohol, ostentación de joyas y rumores de excesos, una asociación anunció acciones legales por la contratación de personas con acondroplasia, supuestamente a modo de entretenimiento.

"Tanto la crítica como el elogio, si no son de mi familia, mis amigos o gente muy cercana, me es indiferente. Lo único que me importa es disfrutar. Ahora estoy muy centrado en el fútbol, demostrar lo que soy y ya está", señaló.

"Al final, yo trabajo para el Barça, juego para el Barça, pero cuando estoy fuera de la Ciudad Deportiva, disfruto de mi vida, y ya está", agregó en conferencia de prensa tras adoptar el dorsal número 10 del equipo catalán.