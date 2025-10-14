Colo Colo busca la final de la Libertadores Femenina midiéndose con Deportivo Cali

Este miércoles 15 de octubre, en Argentina, Colo Colo irá por la clasificación a la gran final de la Copa Libertadores Femenina en un duro escollo con Deportivo Cali de Colombia, abriendo las semifinales.

Las albas han ganado todos sus partidos en el torneo y no han recibido goles. El conjunto "azucarero", en cambio, igualó en el debut con Libertad por 1-1, en un grupo donde venció a Universidad de Chile 2-0.

Libertad fue justamente el último rival de Colo Colo, que ganó por la mínima con gol de Mary Valencia, máxima anotadora del torneo con cinco conquistas.

Las de Cali, en tanto, eliminaron por 2-0 a Sao Paulo, conjunto que las "caciques" vencieron 1-0 en la fase de grupos.

Ryann Torrero, arquera de Colo Colo, indicó que "es una Copa con una alta competencia. Deportivo Cali es un equipo muy físico, muy inteligente y planifica sus partidos bien. Tenemos todo el respeto por el rival, pero también sabemos nuestra capacidad".

"El partido va a ser durísimo, pero esa es la expectativa para una semifinal. Los dos equipos queremos eso. Gracias por todo el apoyo, es fundamental", agregó.

La probable oncena colocolina cuenta con Torrero; Camila Martins, Dahiana Bogarín, Ángela Clavijo; Michelle Olivares, Yastin Jiménez, Javiera Grez, Yanara Aedo; María José Urrutia, Mary Valencia y Yenny Acuña.

[FOTOS] La formación de Colo Colo para enfrentar a Deportivo Cali en semis de la Copa Libertadores Femenina #Cooperativa90https://t.co/DbTnqH0EWf pic.twitter.com/vBtMC4EvRi — Cooperativa (@Cooperativa) October 14, 2025

El posible 11 colombiano es con Luisa Agudelo; Yessica Bermeo, Stefania Perlaza, Kelly Caicedo, Angie Salazar; Paola García, Kelly Ibargüen, Zharick Montoya; Melanin Aponzá, María Marquínez y Sindy Sánchez.

Respecto a la historia, Colo Colo apunta a su segundo título continental, mientras que Deportivo Cali se juega la primera clasificación a una final, cosa que ya lograron sus vecinas de América de Cali en 2020.

Cabe resaltar que el vencedor de este duelo tendrá rival brasileño, pues en la otra semifinal chocarán Corinthians y Ferroviária.

El partido arrancará a las 16:00 horas y podrás seguirlo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.