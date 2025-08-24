Colo Colo femenino venció a la UC para firmar el primer triunfo forastero en el Claro Arena

Colo Colo mantuvo su campaña perfecta en la Liga Femenina con un triunfo de 0-1 ante Universidad Católica por la fecha 22, que además marcó el primer festejo visitante en el remozado Claro Arena.

Las "cruzadas" habían estrenado el recinto con un 0-0 frente a Santiago Morning y el equipo masculino celebró a costa de Unión Española en el primer duelo del estadio con público general, pero la racha se acabó sobre la hora.

Mary Valencia puso el único gol de las albas al minuto 90+5', concretando de paso la primera diana del fútbol femenino en el Claro Arena.

De esta manera, Colo Colo llegó a 66 puntos en una campaña que marcha sobre ruedas, pues le sacan 13 unidades a una Universidad de Chile que venció a Coquimbo Unido por 2-1 en San Bernardo.

Las "piratas" iniciaron arriba en el marcador con anotación de Adriana Moreno, pero las azules lo dieron vuelta por medio de dos autogoles en el tiempo adicional de cada tiempo (45+2', 90+2').

En otros partidos de la jornada, Palestino goleó 5-1 a un Everton complicado con el descenso y Santiago Wanderers venció en Concón a un Huachipato ya clasificado a play-offs por 3-1.

Por otra parte, en la acción sabatina que abrió la fecha, Universidad de Concepción se impuso a domicilio a Deportes Iquique por 2-1 y Unión Española aplastó con un 5-0 al descendido Audax Italiano, que apenas tiene tres puntos en el torneo.