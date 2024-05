El desesperado llamado de Jullien Ramírez antes de viajar a Chile: Me mintieron todo este tiempo

La futbolista chilena-canadiense Jullien Ramírez pidió ayuda a sus seguidores ante un problema previo a su viaje a nuestro país, con un inconveniente para hallar un hospedaje.

"Llego a Chile en una semana. Confié en alguien por internet ya que me dijo que podía alquilar su departamento por dos meses en Las Condes. Recién me dijeron ayer que ya no es posible. Básicamente me mintieron todo este tiempo", escribió en Instagram.

"Necesito desesperadamente un departamento para dos meses en Las Condes o sus alrededores. Si conoces a alguien ¡por favor contáctame!", añadió.

La futbolista argumentó que buscar una propiedad en aplicaciones de hostelería "es extremadamente caro" para el tiempo que necesita. "Es por eso que estoy tratando de encontrar a alguien que tenga alquiler vacante y que pueda alquilarlo a corto plazo. Tres meses para empezar y se puede ampliar a un año", sumó.

La delantera del club MFA Žalgiris, de la Primera División Femenina de Lituania, tendrá una pausa con su escuadra. El pasado mes de febrero la escuadra albiverde celebró el título de Ramírez en Maestría de Gestión de Recursos Humanos, obtenido en la Vilnius University.