Director de Captadores y el vínculo con la U: Es generar una sinergia para potenciar el fútbol formativo

Fernando Dailer, director y creador de Captadores FC, conversó en "Tardes Deportivas" de Cooperativa Deportes sobre la nueva alianza a largo plazo establecida con la Universidad de Chile. El acuerdo busca potenciar el fútbol formativo y ofrecer a los mejores jugadores de la academia una oportunidad prioritaria de probarse en el club universitario, sin que la institución deje de lado sus categorías formativas.

