Gary Medel fue protagonista de un gracioso comentario luego de la victoria de U. Católica frente a Unión Española en la inauguración del Claro Arena, ya que se refirió al reconocido imitador Stefan Kramer, quien se presentó antes del partido, y aseguró que: “Me tiene para el ‘hueveo’ hace tiempo. Habló mucho con él, feliz de que me pueda imitar y que la gente lo disfrute. Me tiene más que estudiado”.

