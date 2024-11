Jaime García esquivó polémicas sobre su paso por S. Wanderers: Siempre trato de salir bien y callado

Jaime García fue presentado este miércoles como técnico de Huachipato en Talcahuano y evitó polemizar sobre la controversial salida que tuvo en Santiago Wanderers, remarcando que "el fútbol se mancha" con este tipo de temas.

"Uno se va desarrollando y creciendo, con cosas que hace bien y mal. Nunca he salido hablando de nada, siempre traté de salir callado de donde estuve. El fútbol se mancha cuando uno habla cosas que no corresponden", argumentó García en el Estadio Huachipato.

García defendió su postura, agregando que "traté siempre de seguir una línea de la forma que soy. Me conozco y al saber eso, no tengo por qué dar respuesta a los demás. Siempre traté de trabajar de buena forma".

En la misma línea, García ratificó su postura con la decisión que tomó Hernán Rosemblum, nuevo controlador de Huachipato, con quien coincidió en su exitoso paso por Ñublense.

"Por algo Hernán me trajo. Si no, no me hubiera traído. Yo siempre avanzo, llegué a equipos a levantarlos, a sacarlos de abajo. Siempre he mirado hacia arriba", sostuvo el entrenador.

"Siempre he tratado de salir bien y callado. Creo que mi carrera jamás se ha visto empañada en lo deportivo. Es lo fundamental para seguir en algo que es así, el fútbol te da estas cosas", aseveró.