Tras su retiro del fútbol profesional, Humberto Suazo compartió en redes sociales una sesión fotográfica posando con las camisetas que vistió a lo largo de su destacada trayectoria en diversos clubes. Destaca, por supuesto, la mítica indumentaria de La Roja que lo acompañó en la histórica ruta hacia el Mundial de Sudáfrica 2010. Sin embargo, en un detalle que no pasó desapercibido, el registro omitió su breve y fugaz paso por Deportes Santa Cruz.
