Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago25.9°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Humberto "Chupete" Suazo compartió sesión con todas las camisetas de su carrera

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Tras su retiro del fútbol profesional, Humberto Suazo compartió en redes sociales una sesión fotográfica posando con las camisetas que vistió a lo largo de su destacada trayectoria en diversos clubes. Destaca, por supuesto, la mítica indumentaria de La Roja que lo acompañó en la histórica ruta hacia el Mundial de Sudáfrica 2010. Sin embargo, en un detalle que no pasó desapercibido, el registro omitió su breve y fugaz paso por Deportes Santa Cruz.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados