El emotivo reconocimiento que le realizó Monterrey a Humberto Suazo

El club mexicano Monterrey le realizó la noche de ayer miércoles un emotivo homenaje al exdelantero chileno Humberto Suazo, uno de los máximos ídolos del elenco regiomontano. "Chupete" fue reconocido en la previa del duelo ante América y los hinchas desplegaron un lienzo gigante con el "hombre venido del planeta gol".

