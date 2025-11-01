Síguenos:
Pailita lució la última camiseta de Humberto "Chupete" Suazo en su show en Quillota

El artista urbano Pailita se presentó en la segunda jornada de la Expo Feria Quillota 2025 en el Estadio "Lucio Fariña Fernández" y lució con todo la camiseta de San Luis de Quillota, siendo específicamente la edición especial que usó Humberto "Chupete" Suazo en su último partido profesional.

