El artista urbano Pailita se presentó en la segunda jornada de la Expo Feria Quillota 2025 en el Estadio "Lucio Fariña Fernández" y lució con todo la camiseta de San Luis de Quillota, siendo específicamente la edición especial que usó Humberto "Chupete" Suazo en su último partido profesional.

LEER ARTICULO COMPLETO