[VIDEO] Jorginho puso el empate para Flamengo ante PSG en la final de la Copa Intercontinental
Marquinhos bajó dentro del área a Giorgian de Arrascaeta.
Jorginho puse el empate para Flamengo ante PSG en la final de la Copa Intercontinental desde el punto penal.
Tras una infracción de Marquinhos sobre Giorgian de Arrascaeta dentro del área, el italiano no dudó y con jerarquía marcó el 1-1.
Revisa el gol a continuación: