Arbitro fue castigado de por vida: Sumó 15 minutos, mostró cuatro rojas y celebró el título

El pasado fin de semana el club St. George se consagró campeón en la Cuarta División Regional B amateur en la zona oeste de Países Bajos, con una insólita intervención del árbitro Jan Smit, quien terminó castigado de por vida.

La escuadra del poblado de Spierdijk sólo necesitaba un punto para asegurar el título en su visita a De Valken, resultado que se dio con un 2-2 y un final increíble.

El referí mostró cuatro tarjetas rojas al conjunto local, siendo tres para los futbolistas Lorenzo van de Beek, Tim Stammes y el arquero Joost Volten, además del entrenador Remco Wachter.

Además, Smit decretó 15 minutos de tiempo adicional, instancia donde el St. George anotó el empate del campeonato con anotación de su arquero Twan van Dulmen.

De Valken felicitó a sus rivales por el título, pero cuestionó fuertemente el actuar del silbante, especialmente por la expulsión de su arquero por una mano fuera del área, pese "a que poco antes hubo fuera de juego y el árbitro ignoró la señal de bandera" de su asistente.

Lo insólito siguipo con el festejo rojo, pues el árbitro se sumó a las celebraciones del título de St. Geroge e incluso levantó el trofeo. El video se esparció por redes sociales.

Scheidsrechter deelt 3 rode kaarten uit aan de tegenstander en schreeuwt daarna KAMPIOENEN en staat met de schaal te zwaaien op het kampioensfeest. Kan alleen in de klasse van @SV_Ilpendam @MikeVerweij 🤣 pic.twitter.com/tsWCamEHHG — Danny Korporaal (@dannykorporaal) May 12, 2024

"Hemos recibido varias quejas después del partido. Llamamos al señor Smit y le dijimos que ya no puede arbitrar partidos. Esperamos una actitud neutral por parte de un árbitro y que ambos equipos sean tratados con respeto", señaló Daan Schippers, funcionario de la federación neerlandesa (KNVB).

El árbitro se defendió: "Dije que si se convirtieran en campeones, me gustaría cantar una canción. A De Valken no le gustó esto, simplemente enviaron el vídeo a la KNVB y presentaron una denuncia", dijo a NH Nieuws.

"No estuve de fiesta con los jugadores en absoluto. Simplemente canté una canción y levanté el cuenco (trofeo). Me parece demasiado triste que la KNVB me despida por ese motivo. Es ridículo", sumó.