Caruso Lombardi partió al fútbol uruguayo

El argentino Ricardo Caruso Lombardi fue anunciado este lunes como nuevo director técnico del club Miramar Misiones, equipo recientemente ascendido a la Primera División del fútbol en Uruguay y que en las primeas siete jornadas del Torneo Apertura no pudo conseguir una victoria.



Nacido en Buenos Aires en febrero de 1962, Caruso Lombardi dirigió a 20 equipos de su país: Defensores de Belgrano, Sportivo Italiano, Estudiantes de Buenos Aires, Temperley, Platense, El Porvenir, All Boys, Tigre, Argentinos Juniors, Newell's Old Boys, Ferrocarril Urquiza, Racing, Quilmes, San Lorenzo, Tristán Suárez, Arsenal, Sarmiento, Huracán, San Martín de Tucumán y Belgrano.